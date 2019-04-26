“الاستقلال” يتوسط لحل أزمة “أساتذة التعاقد”

هبة بريس ـ الرباط

علم ان حزب الاستقلال دخل على خط ملف ” استاذة التعاقد ” بعدما عقد لقاء للوساطة مع لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة وذلك في مبادرة للوساطة .

عبد السلام اللبار رئيس الفريق “الاستقلالي” بمجلس المستشارين، عبر عن استعداد الحزب للتوسط من اجل ايجاد ارادة حقيقية لإيجاد حل ينهي الاحتقان، الذي يهدد السير العادي للموسم الدراسي الحالي .

وبعد التداول ، طالب الحزب وزارة التربية الوطنية باستئناف الحوار مع الأساتذة المتعاقدين وإلغاء التدابير الزجرية وقرارات العزل، وإرجاع المطرودين بدء من الأستاذين “احساين بوكمان”، و”ادريس العلوي الزيداني”. إضافة إلى صرف الأجور الموقوفة، وتوقيف امتحان التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار.

كما ناشد حزب “الاستقلال” الأساتذة المتعاقدين بالرجوع إلى مقرات عملهم ابتداء من يوم الاثنين 29 أبريل.

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