طقس الجمعة .. جو حار بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة ، أن ترتفع درجات الحرارة بصفة ملحوظة بالمملكة مع بروز طقس حار نوعا ما داخل مناطق سوس والشياظمة والجنوب الشرقي للبلاد .

وستتكون بعض كتل الضباب خلال الليل والصباح فوق السواحل الوسطى ، فضلا عن بعض السحب الركامية خلال الزوال فوق الأطلس الكبير والمتوسط .

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية عموما بباقي أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وبالسواحل الوسطى ، ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب شمالية إلى غربية عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات، وما بين 07 و 11 درجة بالهضاب العليا الشرقية ، ومنطقة طنجة ، وداخل مناطق اللوكوس والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11 و 16 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس وشمال المنطقة الشرقية والسواحل والسهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية. وستكون مابين 15 و 20 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 19 و 24 درجة بالمرتفعات، والسواحل الشمالية والوسطى ، والواجهة المتوسطية والسايس ، والمنطقة الشرقية ، وشمال السواحل الجنوبية ، وما بين 24 و 30 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية وسهول تادلة والرحامنة وعبدة والشياظمة والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 30 و 36 درجة داخل منطقة سوس وجنوب البلاد .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، ومنطقة البوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي ما بين العرائش وطرفاية ، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل .

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