بالبيضاء..التحقيق مع سيدة متورطة في تعنيف 4 خادمات أجنبيات

هبة بريس ـ البيضاء

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة امرأة تبلغ من العمر 37 سنة، للاشتباه في تورطها في تعريض أربع خادمات أجنبيات، يشتغلن بمنزلها، للضرب والجرح العمديين وسوء المعاملة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة مراقبة الأجانب بمنطقة أمن الرحمة بالدار البيضاء كانت قد لاحظت آثار عنف على أنحاء متعددة من جسد مواطنة أندونيسية، بعدما تقدمت برفقة مشغلتها لتسوية وضعية إقامتها بالمغرب؛ وهو ما استدعى إحالة الملف على خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل مباشرة الأبحاث التمهيدية اللازمة.

وأضاف البلاغ ذاته أن إجراءات البحث أوضحت وجود ثلاث ضحايا أخريات من جنسية أندونيسية، واحدة اشتغلت سابقا في منزل المشتكى بها قبل أن تسجل في حقها شكاية بالعنف لدى السلطات القضائية المختصة، بينما باقي الضحايا ما زلن يشتغلن بمنزل المشتبه فيها، مبرزا أن تقرير الطبيب الشرعي أكد أيضا وجود علامات وآثار بارزة للعنف على جسد الضحايا.

وقد جرى إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة؛ في حين جرى عرض الضحايا على الخبرة الطبية اللازمة.

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