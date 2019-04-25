بسبب “الواتساب”.. وزير الداخلية يراسل عمال وولاة المملكة

هبة بريس ـ الرباط

ووجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة إلى الولاة والعمال تقضي بمنع تبادل المراسلات والوثائق الإدارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق “واتساب”.

ودعت المراسلة الى تحصين مختلف المراسلات والوثائق الإدارية من أي استعمال غير قانوني أو تحريف أو إتلاف، مشددة على الاكتفاء فقط ببريد الإدارة الالكتروني المؤمن.

وطالب وزير الداخلية في مراسلته، المسؤولين الترابيين بولايات وعمالات المملكة بحث الموظفين على إيلاء عناية خاصة بالمراسلات والوثائق الإدارية وحفظها بالأرشيف.

ودعا المسؤول الحكومي الولاة والعمال إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات، والعمل على نشرها وتعميمها على نطاق واسع على المصالح التابعة لهم.

وبحسب المراسلة فإن الإخلال باحترام السر المهني، من قبل موظفي مصالح الإدارات الترابية يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية وجنائية حسب القانون.

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