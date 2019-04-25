“أساتذة” يساهمون مَاليّا لعلاج أب أستاذ أصيب في تدخل امني ( صورة )

هبة بريس ـ الرباط

أفادت مصادر مطلعة لجريدة هبة بريس أن والد أستاذ ينتمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أصيب يوم أمس خلال التدخل الأمني لفض اعتصام المبيت الليلي الذي كان مزمعا تنظيمه قبالة البرلمان.

وأضافت ذات المصادر على أن الشخص تعرض لإصابة قوية فقد على إثرها الوعي، وتم نقله لمستعجلات السويسي الرباط في وقت متأخر من صبيحة يومه الخميس، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية أن حالتة حرجة ويستدعي عملية طبية خاصة.

هذا وقام أعضاء التنسيقية الوطنية لاساتذة التعاقد بإطلاق حملة تضامنية لجمع مبالغ مالية قصد التكفل بمصاريف العملية والعلاج، وذلك خلال المسيرة الصامتة التي نظموها عشية يومه الخميس.

ويشار إلى أن القوات الأمنية تدخلت يوم أمس لفض مبيت ليلي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضافة لحاملو الشواهد، وأساتذة الزنزانة 9، حيث عرف التدخل تسجيل عدد من الإصابات في صفوف الأساتذة، حالة واحدة وصفت بالخطيرة والتي تعود لوالد أحد الأساتذة من التنسقية الجهوية جهة أسفي مراكش.

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