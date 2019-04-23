“البيجيدي” يحذر من تدهور صحة معتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام

هبة بريس ـ الرباط

اثار الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين، موضوع الوضع الصحي لمعتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام.

و حذر نبيل الأندلسي المستشار البرلماني المنتمي “للبجيدي”في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء من تدهور الوضع الصحي لمعتقلي “الحراك ” بعد مرور أكثر من 14 يوما من بداية إضرابهم هن الطعام ”

وأكد الأندلسي أن الأمر لا يحتمل التأجيل، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته بخصوص وضعية هؤلاء السجناء وطي الملف بشكل كامل، وإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.

ورفض أبرز معتقلي “حراك الريف” استئناف الأحكام القضائية الصادرة في حقهم، ويتعلق الأمر بكل من ناصر الزفزافي، “قائد الحراك”، ونبيل أحمجيق الملقب بـ”دينامو الاحتجاجات”، ثم سمير أغيد ووسيم البوستاتي.

وكانت الحكومة قد طالبت تأجيل الجواب عن السؤال الذي طرحه حزب “العدالة والتنمية” حول وضعية معتقلي حراك الريف ، مبررة ان هذا التأجيل يرجع للوضعية الصحية التي يمر منها محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

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