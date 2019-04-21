صعقة كهربائية بمعرض الكتاب بتطوان تودي بحياة رئيس رابطة أدباء شمال المغرب

نُشر بتاريخ :  2019-04-21 - 20:59
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

اس.بويعقوبي - هبة بريس

اودت صعقة كهربائية مساء اليوم الاحد 21  ابريل الجاري بحياة رئيس رابطة ادباء الشمال “محسن اخريف” وفق ما افادت به مصادر متطابقة .

ذات المصادر افادت ان الراحل تعرض لصعقة كهربائية قوية اثناء القائه لكلمة بالخيمة المخصصة للندوات بمعرض الكتاب بتطوان المقام بساحة الفدان الجديد ، وسط حالة من الذهول والصدمة بين اقارب واصدقاء الراحل.

وعملت السلطات المحلية على إخلاء ساحة المعرض من الزوار، فيما فتحت عناصر الشرطة العلمية والتقنية تحقيقت في الواقعة لتحديد اسبابها وظروفها .

وقد تم نقل جثمان الراحل لمستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان في انتظار عرضها على التشريح الطبي تحت إشراف النيابة العامة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

قاصر تضع حدا لحياتها شنقا بالدرويش

وضعت فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، أمس الجمعة، حدا لحياتها شنقا بدوار “إقدورن” بجماعة ام…