صعقة كهربائية بمعرض الكتاب بتطوان تودي بحياة رئيس رابطة أدباء شمال المغرب

اس.بويعقوبي - هبة بريس

اودت صعقة كهربائية مساء اليوم الاحد 21 ابريل الجاري بحياة رئيس رابطة ادباء الشمال “محسن اخريف” وفق ما افادت به مصادر متطابقة .

ذات المصادر افادت ان الراحل تعرض لصعقة كهربائية قوية اثناء القائه لكلمة بالخيمة المخصصة للندوات بمعرض الكتاب بتطوان المقام بساحة الفدان الجديد ، وسط حالة من الذهول والصدمة بين اقارب واصدقاء الراحل.

وعملت السلطات المحلية على إخلاء ساحة المعرض من الزوار، فيما فتحت عناصر الشرطة العلمية والتقنية تحقيقت في الواقعة لتحديد اسبابها وظروفها .

وقد تم نقل جثمان الراحل لمستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان في انتظار عرضها على التشريح الطبي تحت إشراف النيابة العامة.

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