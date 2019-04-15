المغرب أكثر البلدان المغاربية تضرراً من ‘بريكسيت’ دون اتفاق

هبة بريس ـ الربــاط

جاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة تسجيل خسائر بملايين الدولارات، لعدد من البلدان الأفريقية، في حال عدم توصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونشر موقع “بلومبيرغ” المتخصص في الشؤون الاقتصادية قائمة بالدول التي ستتأثر صادراتها نحو بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وعلى رأسها بلدان مغاربيان هما تونس والمغرب.

وبحسب المصدر ذاته، يتوقع أن تفقد الصادرات المغربية مداخيل تقدر بقيمة 97 مليون دولار، أي ما يمثل 11 في المئة من إجمالي صادرات المغرب نحو بريطانيا.

ويتوقع أيضا أن تفقد الصادرات التونسية نحو بريطانيا ما يقدر بنحو 48 مليون دولار، أي ما يناهز 26 في المئة من الصادرات الإجمالية لتونس نحو بريطانيا.

وتقدر قيمة الصادرات المغربية إلى بريطانيا خلال سنة 2018، بحوالي 850 مليون دولار، تتوزع على 4 عناصر مهمة؛ تتقدمها المنتجات الزراعية التي تمثل 80 في المئة من مجموع الصادرات، في حين تمثل صادرات الملابس والأجهزة الإلكترونية المتوسطة حوالي 16 في المئة، أي ما يقارب 320 مليون دولار.

كما تشمل الصادرات المغربية نحو بريطانيا صناعات السيارات والطيران.

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