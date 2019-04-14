مؤشر ‘السياحة الحلال’..المغرب في هذا التصنيف

هبة بريس

حل المغرب ضمن قائمة أفضل 10 وجهات عالمية في مجال “السياحة الحلال”، وذلك وفقا لتصنيف دولي حديث شمل بالدراسة 130 وجهة عالمية.

النسخة الأخيرة للتصنيف السنوي لـ”Global Muslim Travel Index” الصادر مؤخرا عن مؤسسة “ماستر كارد” ومؤسسة “كريسينت ريتينغ”، تشير إلى كون “السياحة الإسلامية تعتبر من القطاعات التي تشهد نموا سريعا”.

ويقدر المصدر بلوغ عدد السياح المسلمين 140 مليون سائح على صعيد العالم خلال السنة الماضية، في مقابل 137 مليون سائح في 2017، متوقعة أن يصل الرقم إلى 230 مليونا بحلول العام 2026.

ويتضمن أحدث تقرير للمؤشر، قائمة بالوجهات المفضلة للسياح المسلمين، سواء من بين البلدان العضوة في منظمة التعاون الإسلامي أو غيرها.

وحل المغرب في المركز الأول على الصعيد المغاربي والسابع عالميا بإحرازه 67 نقطة، تليه تونس التي حلت ثانية على الصعيد المغاربي، والسادس عشر على صعيد العالم برسم السنة الجارية، وذلك بحصولها على 59 نقطة، ثم الجزائر التي حلت في المركز الثالث على الصعيد المغاربي، والتاسع عشر على صعيد العالم بحصولها على 56 نقطة.

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