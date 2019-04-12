عصابة تختطف رجل اعمال بطنجة وتسلبه مبلغا ماليا مهما

هبة بريس مكتب طنجة

أفادت مصادر متطابقة ان عناصر الدرك الملكي بالعرائش قد تمكنت من تحديد هوية أفراد عصابة ومن ضمنهم زعيمها بعد قيامها بالنصب واختطاف رجل أعمال من مدينة طنجة.

ذات المصادر كشفت بان العصابة نجحت في استدراج رجل اعمال معروف بمدينة طنجة من اجل صرف مبلغ مهم من العملة الصعبة ، قبل ان يفاجأ بافراد العصابة وهم يحيطون به مع تهديده بواسطة السلاح الابيض وتكبيله في منطقة غابوية ثم سلبه مبلغا ماليا والتخلي عنه .

وقد تمكنت العصابة من سلب الضحية مبلغا ماليا قدر في 60 مليون سنتيم قيل ان يتم اطلاق سراحه في غابة ضواحي مدينة العرائش .

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