قدرة الأسر المغربية على الإدخار .. رصد آراء “متشائمة” خلال 12 شهرا المقبلة

هبة بريس

رصدت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر ،قامت به المندوبية السامية للتخطيط ، “آراء متشائمة” بخصوص قدرة الأسر المغربية على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة.

و أوضحت المندوبية من خلال مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الاسر برسم الفصل الاول من سنة 2019 أن 5ر18 في المائة مقابل 5ر81 في المائة من الأسر صرحت بقدرتها على الإدخار خلال 12 شهرا المقبلة.

وأوضح المصدر ذاته أن رصيد هذا المؤشر استقر في نفس مستواه المسجل خلال الفصل السابق )ناقص 63 نقطة( فيما انخفض مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية )ناقص 5ر54 نقطة(.

و في ما يتعلق بتوقعات الأسر حول ارتفاع أثمنة المواد الغذائية خلال الفصل الأول من 2019، أظهرت نتائج البحث أن 3ر88 في المائة من الأسر صرحت أن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 2ر0 في المائة فقط عكس ذلك.

وأشارت في هذا السياق الى أن رصيد هذا المؤشر قد استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 1ر88 نقطة عوض ناقص 3ر90 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 7ر86 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتوقعت 6ر87 في المائة من الأسر ، بحسب المندوبية ، استمرارها في الارتفاع ،في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 1ر0 في المائة ، مضيفة أن رصيد هذه الآراء استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 5ر87 نقطة، عوض ناقص 6ر86 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 9ر82 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

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