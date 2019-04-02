فتح بحث قضائي للتحقق من افعال اجرامية منسوبة لضابط أمن بالرباط

هبة بريس ـ الرباط

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط، والذي يشتبه في تورطه في قضايا نصب واحتيال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المعني بالأمر كان قد عرض أربعة ضحايا للنصب، مدعيا التوسط في التوظيف الوهمي في صفوف أسلاك الشرطة بالنسبة لثلاثة أشخاص، ومدليا أيضا بمعطيات تدليسية مفادها إمكانية إلغاء مذكرات بحث في حق سيدة مطلوبة للعدالة في قضايا إجرامية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية من الضحايا.

وأضاف البلاغ أنه تم إيداع موظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد ما إذا كان هناك ضحايا آخرون مفترضون لهذه الأفعال الإجرامية.

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