فنانة مغربية تدعو الجمهور لمقاطعة عمل سينمائي

هبة بريس ـ القسم الفني

دعت الممثلة المغربية نجاة خير الله الجمهور لمقاطعة عمل سينمائي بعنوان “التوفري”، وطالبتهم بعدم الحضور لافتتاح العرض ما قبل الأول للفيلم، أو أي عرض له بجميع القاعات السينمائية في المملكة المغربية، وعدم دعمه أو ترويجه بالإعلان عنه.

و ناشدت الجمهور في تدوينة لها عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” بأن يتضامن معها ليتم التشهير بدل الإشهار بما وصفته “جريمة” في حق الفن والفنانين بتفويت مسألة لجاهل بالمجال وقليل التجربة بدل منح حق الدعم لمبدع حقيقي ذو تجربة يصبو لإنجاز عمل بمستوى يرتقي بالمشهد السينمائي و يحترم كل مهني في هذا المجال.

و قالت خير الله:” يأتي طلبي هذا بعد الضرر المعنوي والمادي الذي لحقني رفقة بعض الزملاء أثناء وبعد اشتغالنا بالعمل. شخصيا، أهينت كرامتي كفنانة وكإنسانة وهضمت كل حقوقي، لم أتلق رداً على الشكوى الرسمية التي قدمتها ولا مساندة أو إنصافاً بالتحكيم من طرف المركز السينمائي المغربي المسؤول عن دعم إنتاج هذا العمل، رغم العقد القانوني الذي يجمع بيني و بين الشركة المنفذة للإنتاج التي خرقت كل بنوده في شخص وريثها المنتج المبتدئ”

وأكدت أنها فوجِئَت بخبر توزيع و إصدار الفيلم غداً الخميس بإحدى القاعات السينمائية بالدار البيضاء، رغم الخروقات القانونية التي ارتكبها صاحب العمل، ضارباً عرض الحائط بكرامة وحق الفنان المغربي الذي استرزق به، دون مراعاة صورته عند جمهوره، وفق تعبيرها.

و ناشدت الفنانة المغربية زملاءها التضامن معها في قضيتها التي تعُتبر قضية كل فنان له كرامة ومبادئ.

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