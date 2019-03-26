العاهل الأردني يحل بالمغرب في زيارة صداقة وعمل

هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، سيقوم بزيارة صداقة وعمل للمغرب يومي 27 و28 مارس الجاري.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص :

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيقوم صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بزيارة صداقة وعمل للمملكة المغربية، يومي الأربعاء والخميس 20 و21 رجب 1440 هـ الموافق 27 و28 مارس 2019 م.

وبهذه المناسبة، سيجري صاحب الجلالة أعزه الله مباحثات رسمية مع ضيفه الكبير.

وتعكس هذه الزيارة عمق علاقات الأخوة والتعاون والتضامن التي تجمع الشعبين الشقيقين، بفضل الإرادة المشتركة لعاهلي البلدين”.

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