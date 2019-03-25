احتجاجات “الأساتذة المتعاقدين” .. الأمير مولاي هشام يحذر من “فقدان البوصلة”

هبة بريس - الرباط

علق الأمير مولاي هشام، عن الاحتجاجات التي تشهدها مختلف مدن المغرب، من قبل الأساتذة المتعاقدين، محذرا من “فقدان البولصة” في التعليم.

وقال الأمير في تغريدة نشرها على موقع “توتير”:” قد نختلف حول دور المؤسسات بسبب اختلاف الرؤية السياسية، وقد نتدارك الأخطاء والخلل، لكن الاختلاف لا يجب أن يمتد الى قطاع التعليم، فهو لا يتطلب فقط إجماعا و توافقا بل يستوجب رؤية علمية ثابتة ودقيقة”

وشدد الأمير “المنبوذ” على أن “التعليم هو بوصلة الأمة المغربية التي ستجنبها وقوع شرخ يهدد شتى أنواع التعايش الاثني والثقافي والطبقي”، داعيا الى عقد “ندوة وطنية تجمع بين مختلف الفاعلين حول مشاكل التعليم أصبحت ضرورية لضمان مستقبل الجيل الحالي والأجيال المقبلة”.

وختم الأمير تغريدته قائلا:”نعم، لقد فقد المغرب محطات في مسيرته، ويبقى التعليم المحطة التي لا ينبغي فقدانها إن رغب الالتحاق بقطار الرقي والتقدم وضمان الكرامة للشعب”.

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