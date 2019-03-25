بوريطة يجري مباحثات بمراكش مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة ، مساء الأحد 24 مارس بمراكش، مباحثات مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد .

وتشارك أمينة محمد في أشغال الدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا المقامة بالمدينة الحمراء يومي 25 و26 مارس الجاري.

وكانت المسؤولة الأممية قد شاركت السبت بمراكش في أشغال الدورة العشرين لاجتماع آلية التنسيق الإقليمي لإفريقيا، والاجتماع الثالث المشترك لهذه الآلية والفرع الإقليمي الإفريقي لمجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حول موضوع “دعم نظام الأمم المتحدة للاتحاد الإفريقي للاحتفاء بسنة 2019 كسنة للاجئين، والعائدين لوطنهم والنازحين … نحو حلول مستدامة بالنسبة للتنقل القسري بإفريقيا “.

وحضر هذه المباحثات ، على الخصوص ، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0