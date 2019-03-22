ابن جرير تستعد لموسم “روابط” وتجمع الرحامنة بجذورها الصحراوية

هبة بريس - متابعة

تنعقد بمدينة ابن جرير، أيام 4، 5، 6 أبريل المقبل، فعاليات الدورة الثانية للموسم الثقافي “روابط”، وذلك تحت شعار “المشترك الاجتماعي والثقافي بين الرحامنة والصحراء المغربية”.

وستعرف المدينة، طوال أيام الموسم الثقافي الذي تشرف عليه كل من جمعية التراث الشعبي بالرحامنة وعمالة الإقليم، حضورا وازنا للمثقفين والفنانين، وسيكون قبلة لآلاف ساكنة ابن جرير على غرار الدورة السابقة.

وأكد المنظمون في بلاغ لهم، أن عمق العلاقات بين الرحامنة والصحراء المغربية، ستكون محور هذه الدورة، حيث سيتم العمل على التعريف بالتراث المادي واللامادي للرحامنة، وكذا تقاليدها الأصيلة، وعلاقتها بالقيم والعادات المشتركة مع قبائل الصحراء المغربية، إلى جانب ترسيخ الروابط المشتركة بين الصحراء والرحامنة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، ستتميز بتنظيم مجموعة من العروض الثقافية والفنية والرياضية، التي تؤكد عمق الروابط الصحراوية الرحمانية.

وستعرف التظاهرة، تنظيم مجموعة من العروض الثقافية والفنية، إلى جانب عروض التبرويدة التي تدخل ضمن تراث المنطقة، وسهرات فنية تتغنى بالتراث الصحراوي، إلى جانب ندوة فكرية حول “المشترك الثقافي والاجتماعي بين الصحراء المغربية والرحامنة”، يؤطرها باحثون ومثقفون مغاربة.

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