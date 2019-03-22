كولر يعتزم تنظيم “مائدة مستديرة ” ثالثة حول الصحراء

هبة بريس ـ الرباط

أعرب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ، هورست كولر، عن عزمه تنظيم مائدة مستديرة ثالثة بنفس الصيغة.

وذكر كولر في بلاغ تلاه أمام الصحافيين بأنه بدعوة منه ،شاركت وفود المغرب، والجزائر، و”البوليساريو” وموريتانيا في مائدة مستديرة ثانية يومي 21 و22 مارس بجنيف طبقا لقرار مجلس الامن رقم 2440 .

وأكد كولر ان الوفود “انخرطت بلباقة وانفتاح وفي جو من الاحترام المتبادل”.

وأشادوا بالزخم الذي أطلقته المائدة المستديرة الأولى التي عقدت في دجنبر من السنة الماضية، والتزموا بالاستمرار في الانخراط في المسلسل بطريقة جدية، ومحترمة.

وأضاف ان الوفود توصلت الى ضرورة تعزيز اكثر لمناخ الثقة.

واشار كولر الى أن الوفود أجرت مباحثات معمقة، حول السبل الكفيلة بالتوصل الى حل سياسي مقبول من قبل الاطرف لقضية الصحراء ،” حل واقعي، براغماتي، دائم يقوم على التوافق، عادل،وقابل للتطبيق” طبقا لمقتضيات القرار 2440 لمجلس الأمن.

واضاف ان الوفود اتفقت في هذا الصدد على مواصلة المحادثات، من أجل تحديد عناصر التقارب” ، مشيرا الى انه حصل “توافق على ان تسوية لقضية الصحراء ستعود بالنفع على كافة المنطقة المغاربية”.

وأقرت الوفود – يتابع كولر – ان المنطقة تقع على عاتقها مسؤولية خاصة من أجل المساهمة في التوصل الى حل، قبل ان يختم تصريحه بان الوفود تلقت بارتياح عزم المبعوث الشخصي دعوتها من جديد الى لقاء بنفس الصيغة”.

وقاد الوفد المغربي الى هذه المائدة المستديرة الثانية ، ناصر بوريطة ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وضم عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية بنيويورك، وحمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وفاطمة العدلي فاعلة جمعوية وعضو المجلس البلدي لمدينة السمارة.