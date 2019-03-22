إعفاء المدير الجهوي للطاقة بسوس من مهامه

نُشر بتاريخ :  2019-03-22 - 15:24
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، قد أعفى رضوان عمران المدير الجهوي للوزارة بجهة سوس ماسة.

وتجهل لحد الساعة أسباب هذا الإعفاء علما، أن المعني بالأمر تدرج في عدد من المصالح والمسؤوليات منذ سنوات بجهة سوس داخل ذات الوزارة.

في حين رجحت مصادر متطابقة، أن قرار الاعفاء المسؤول الجهوي من مهامه، يمكن أن يكون بسبب توصل الوزارة بوشاية، خصوصا بعد زيارة الوزير مؤخرا الى أكادير في مهمة ل ” الصلح ” بين الاخوان في بلدية أكادير .

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