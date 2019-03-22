إشادة بالدعم المتواصل الذي يقدمه الملك لنصرة الشعب الفلسطيني

هبة بريس

أشاد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، نبيل شعث، بالدعم الدائم والمتواصل الذي يقدمه الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وكافة مكونات الشعب المغربي لنصرة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفي تمتعه بكافة حقوقه العادلة والمشروعة.

وأوضح شعث، خلال مباحثات أجراها، الخميس 21 مارس، مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن زيارته الحالية للمملكة تدخل في إطار التشاور المستمر بين القيادة الفلسطينية والقيادة المغربية، مشيرا إلى أنه يحمل رسالة من فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جلالة الملك محمد السادس حول آخر التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية.

وفي ذات السياق، ندد المسؤول الفلسطيني بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أنه “مشروع عنصري يسلب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.

وذكر بأن الدول العربية قدمت في قمة بيروت مقترحا يضمن “حل الدولتين مقابل السلام”، وأنها اتفقت على عدم التطبيع مع إسرائيل إلا بعد انسحابها من الأراضي المحتلة سنة 1967 والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.

من جهته، جدد المالكي التأكيد على أن جميع أطياف الشعب المغربي تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية، مبرزا دور جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في نصرة القضية الفلسطينية، وفي الدفاع عن القدس الشريف ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وأضاف أن موقف المغرب واضح إزاء رفض التطبيع مع إسرائيل وضرورة انصياعها لقرارات الشرعية الدولية.

وشدد السيد المالكي على أهمية الوعي بخطورة الأوضاع الحالية التي تتسم باحتلال ممنهج للأراضي الفلسطينية، داعيا إلى توحيد الصف العربي وإلى اتخاذ مواقف حازمة في ظل التحديات المتعددة التي تعرفها القضية الفلسطينية.

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