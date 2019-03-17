حاتم عمور يرفض استغلال اغنيته “مرا وكدا” في نشاط حزبي للعدالة والتنمية

هبة بريس - الرباط

رفض المغني المغربي حاتم عمور استخدام اغنيته التي تحمل عنوان “مرا وكدا” وايضا صورته في نشاط حزبي للعدالة والتنمية اليوم الاحد لما للامر من حمولة ورسائل قد تؤول في غير موضعها .

وبث حزب العدالة والتنمية اليوم اغنية حاتم عمور الحاملة للعنوان المذكور في نشاط حزبي لنساء العدالة والتنمية اطرته جميلة المصلي ولحسن الداودي ، وهو مادفع عمور الى التحذير من استغلال اسمه وصورته في امور سياسية .

و كتب الفنان حاتم عمور على صفحته الفايسبوكية قائلا : ” توضيح مهم جدا المرجو من السادة المسؤولين على تنظيم التظاهرات السياسية بمختلف اشكالها وأحزابها ان لا يربطو صور الفنانين او أسماءهم في متل هذه التظاهرات لأنها قد تدخلهم في متاهات وانحيازات نحن في غنى عنها وشكرا”.

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