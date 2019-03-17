طنجاويون يُنددون بمجزرة المسجدين بنيوزيلندا (صور + فيديو)

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

احتشد العشرات من ساكنة طنجة في وقفة احتجاحية مساء اليوم الاحد 17 مارس الجاري ، بساحة الأمم وسط المدينة للتنديد بالاعتداء الارهابي الذي أودى بحياة ازيد من 40 مصليا بنيوزلندا اول امس الجمعة .

ورفع المشاركون شعارات ولافتات تندد بالعمل الارهابي الذي تعرض له مصلون داخل مسجد بنيوزلندا معبرين عن رفضهم للعنف والتطرف بمختلف اشكاله ، سواء تجاه المسلمين او باقي الديانات الاخرى لافتين الى أن الارهاب لادين له .

وخلف الاعتداء الارهابي الذي اودى بحياة ازيد من اربعين مصليا باحد مساجد نيوزلندا صدمة داخل البلد الهادئ والعالم الاسلامي، وردود فعل دولية منددة بالارهاب والتطرف .

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