أطباء الجزائر ينظمون للحراك الشعبي ضد العهدة الخامسة

هبة بريس - وكالات

دعت التنسیقیة المستقلة للأطباء المقیمین الجزائريین، إلى الخروج في مسیرات سلمیة، الثلاثاء المقبل (19مارس 2019)، الذي يتزامن مع عید النصر 19 مارس، دعما للحراك الشعبي.

وأعلنت التنسیقیة في بیان لھا أمس السبت، رفضھا لقرار تمديد الحكم وتأجیل الانتخابات التي أعلن عنھا رئیس الجمھورية، عبد العزيز بوتفلیقة مؤخرا مؤكدة دعمھا للحراك والتحاقھا بالمظاھرات الشعبیة، التي عرفت ـ حسبھا ـ مشاركة قياسية.

وتشهد الجارة الشرقية حراكا شعبيا ضد قرار الرئبس عبد العزيز بوتفليقة الترشح للانتخابات كعهدة خامسة الامر الذي أجج غضب الجزائرين ودفعهم الى الخروج للشوارع رافعين مطلب اسقاط النظام .

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