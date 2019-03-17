بدوي يبدأ محادثات لتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة

هبة بريس ـ الرباط

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الوزير الأول المكلف نور الدين بدوي بدأ محادثات تشكيل حكومة جديدة.

وقالت الوكالة إن الحكومة الجديدة ستضم خبراء لا ينتمون لأي تيارات سياسية وستعكس التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري.

وتعهد بدوي، في آخر ندوة صحافية عقدها مباشرة بعد تعينه في منصبه الجديد، بـ”فتح المجال أمام جميع الكفاءات بدون أي إقصاء”.

وتواجه الحكومة الجديدة التي سيتم إعلانها غضبا شعبيا على خلفية رفض العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين الاعتراف بالوزير الأول ولا بالحلول التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتسيير الأزمة الحالية.

ورفض آلاف الجزائريين الذين خرجوا في مسيرات الجمعة استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم وتمديد عهدته الرابعة.

ولأول مرة في تاريخ الجزائر أقر الرئيس الجزائري منصبا جديدا في الجهاز التنفيذي يتعلق بنائب الوزير الأول وهو المنصب الذي يشغله حاليا رمطان لعمامرة المكلف أيضا بشؤون وزارة الخارجية.

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