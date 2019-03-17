رغم مقتل زوجته.. ناجي من العمل الارهابي : “سامحت إرهابي نيوزيلندا”

هبة بريس ـ وكالات

أعلن زوج احدى ضحايا الهجوم على مسجد في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية يوم الأحد 17 مارس ، أن زوجته قتلت بينما كانت تحاول إنقاذ المصلين، إلا أنه يسامح الجاني المسؤول عن قتل 50 شخصا .

و حول ما اذا كان يسامح مرتكب المجزرة الاسترالي الذي يؤمن بتفوق العرق الابيض، قال فريد أحمد “بالطبع، أفضل شيء هو المسامحة والحب والحنان”

وتابع “سأقول له بأنني أحبه كشخص، وبأن لديه طاقة لكي يكون شخصا صالحا وقادرا على انقاذ الناس بدلا من القضاء عليهم”.

وقال أيضا “أصلي له ولا أحمل تجاهه أي ضغينة”.

روى أن زوجته حسنية أحمد (44 عاما) سارعت الى مساعدة المصلين على الهروب من المسجد بعد أن بدأ اطلاق النار،حسب ما روى له ناجون من المجزرة.

واضاف “كانت تصرخ:” تعالوا من هنا ! أسرعوا! ونقلت الكثير من الاطفال والنساء الى حديقة مجاورة”.

تابع “بعدها عادت الى المسجد لتستفسر عني لانني مقعد على كرسي نقال، ولما اقتربت من الباب قتلت… كانت مهتمة بإنقاذ المصلين أكثر من اهتمامها بنفسها”.

كما أضاف فريد احمد البالغ التاسعة والخمسين من العمر، وقد نجا من المجزرة، “كان الرجل يطلق النار على الأشخاص لم يعثر على زوجته عندما غادر المسجد، وعلم بمقتلها بعد أن شاهد صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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