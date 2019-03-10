مصرع شخصين في حادثة سير باقليم شفشاون

لقي شخصان مصرعهما في حادثة سير خطيرة وقعت على مستوى الطريق الرابطة بين جماعة “بني رزين” وجماعة “متيوة ” ضواحي اقليم شفشاون اثر انقلاب سيارتهما بمنعرج خطير .

وحسب المعطيات المتوفرة فالحادث وقع بالقرب من دوار اوفاس بجماعة بني رزين بعدما انقلبت سيارتهما الرباعية الدفع من نوع “فورد” بمنعرج اسفر عن مصرع اثنين بعين المكان واصابة شخص اخر اصابات وصفت بالخطيرة .

وقد جرى نقل جثة الهالكين صوب مستودع الاموات فيما يتلقى الشخص الثالث الاسعافات الضرورية .