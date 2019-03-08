تقرير: النساء في المغرب أكثر عددا من الرجال

هبة بريس ـ الرباط

كشفت مذكرة جديدة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ان النساء في المغرب أكثر من الرجال، وما يقارب 20 في المائة من أرباب الأسر هن نساء، وأغلب القاصرين المتزوجين هن فتيات..

وتقدر المندوبية بأن عدد النساء المغربيات قد بلغ في منتصف 2018، نحو 17.67 مليونا، وهو ما يمثل وفقها “أكثر بقليل من نصف سكان المغرب”، حيث تصل نسبتهن إلى 50.1 في المائة.

وتمثل النساء ما يقرب من 49 في المئة من السكان دون سن 15، كما يمثلن ما يقرب من 51 في المائة من الفئة التي تتراوح أعمارها بين 60 سنة فما فوق.

وحسب ذات الجهة فقد بلغ عدد أرباب الأسر من النساء في عام 2017، 18.4 في المائة، 22.8 في المائة منهن يعشن بمفردهن.

ووفقا للمصدر نفسه فإن سن هؤلاء النساء من أرباب الأسر أكبر من نظرائهن من الذكور، ذلك أن 50.1 في المائة يبلغن أكثر من 54 سنة، في مقابل 37.4 في المائة من الذكور الذين يبلغون تلك السن.

وعن الوضعية الاجتماعية للنساء أرباب الأسر، يذكر المصدر أن 7 من أصل 10 منهن هن أرامل أو مطلقات.

وأظهرت أرقام إحصاء 2014 انخفاض عدد القاصرين الذين تزوجوا في المغرب بنسبة 12.8 في المائة خلال الفترة بين 2004 و2014.

في الوقت نفسه، تظهر المعطيات أن الفتيات ما زلن “المعنيات الرئيسيات” بهذه الزيجات وذلك بنسبة “94.8% من مجموع الارتباطات الزواجية التي أحد أطرافها قاصر”.

ويوضح التقرير أيضا، أن حوالي ثلث القاصرات المتزوجات لديهن طفل على الأقل.

تقول مذكرة المندوبية إنه في سنة 2012، خصصت النساء وقتا أكبر بسبع مرات من الرجال للأنشطة المنزلية، في حين “انحصرت مشاركة الرجال أساسا في الأنشطة خارج المنزل”.

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