بالفيديو.. مجموعة “Immorente invest” تكشف حصيلتها المالية و قيمة أرباحها‎

نُشر بتاريخ :  2019-03-07 - 14:19
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هبة بريس – الدار البيضاء

نظمت مجموعة Immorente invest الاسثتمارية لقاءا صحفيا اليوم الخميس بمقر بورصة القيم بالدار البيضاء و ذلك بحضور كبار مسؤوليها لتقديم حصيلتها المالية لسنة 2018.

و في هذا الصدد، كشفت سمية التازي الرئيسة المديرة العامة لمجموعة “إيمورانت أنفست” مجموعة من الأرقام و المعطيات المتعلقة بنشاطات المجموعة و التي تركز نشاطاتها في تأجير المقرات و المكاتب و توفير فضاءات الاسثتمار.

بدوره، أوضح خليل منكاد المدير العام للمجموعة أن الأخيرة و التي تنشط بمدن عدة كالبيضاء و الرباط و القنيطرة و غيرها حققت أرباحا مهمة ستسمح للمجموعة بتوسيع أنشطتها مستقبلا خاصة في ظل الثقة التي تحظى بها سواءا من طرف عملائها و كذلك المسثتمرين المساهمين في رأس مالها.

و إليكم بالصوت والصورة مقتطفات من هذا اللقاء الصحفي و تصريحات مسؤولي المجموعة لميكروفون هبة بريس :

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