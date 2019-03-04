الخارجية الهولندية تستدعي سفيرها في إيران

هبة بريس - وكالات

استدعت الخارجية الهولندية اليوم الاثنين سفيرها في إيران ردا على طرد طهران لموظفين هولنديين من السفارة.

وقال وزير الخارجية ستيف بلوك في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، “قررنا استدعاء السفير في طهران للتشاور.. القرار يعود لطرد طهران اثنين من موظفي السفارة الهولندية.. هذا غير مقبول”.

وكان وزير الخارجية الهولندي اتهم السلطات الإيرانية في شهر يناير الماضي بالوقوف وراء عمليتي اغتيال سياسيتين تعودان إلى عامي 2015 و2017، بناء على مؤشرات اعتبر أنها تدل على تورط إيران في اغتيال اثنين من الرعايا الهولنديين من أصل إيراني في (مدينة) آلميره عام 2015 وفي لاهاي عام 2017.

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