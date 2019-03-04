سعد لمجرد يوجه رسالة مؤثرة لوالده

هبة بريس - وكالات

شارك النجم المغربي سعد لمجرد متابعيه عبر حسابه الرسمي على انستغرام صورة جمعته بوالده ليُعايده في عيد ميلاده.

و علّق سعد على الصورة بالقول “بابا حبيبي وأعز أصدقائي كل عام وأنت بألف خير وصحة وسلامة، كل عام وأنت تاج راسي ومثلي الأعلى، كل عام وأنت حبيبي يا بابا يا حب حياتي”.

وتابع: “الله يطول فعمرك ويخليك لينا ويسمح لي منك أنت وماما يا ربي أمين.. بإسمي وبإسم أخي علي نهنيك بعيد ميلادك ياعشق قلبنا.”

والجدير ذكره أن سعد لمجرد موجود الآن في باريس بعدما تمّ إطلاق سراحه المشروط

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