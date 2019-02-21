الرئاسة الجزائرية تٌعلن نَقل بوتفليقة إلى سويسرا لإجراء فحوص طبية

هبة بريس ـ متابعة

أعلنت الرئاسة الجزائرية يوم الخميس إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سيتوجه إلى سويسرا يوم الأحد لإجراء فحوص طبية روتينية، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان بوتفليقة أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجرى يوم 18 أبريل، سعيا للفوز بولاية رئاسية خامسة، إلا أنه لا يظهر في اللقاءات العامة إلا نادرا، وذلك منذ أن أصيب بجلطة في 2013، أجبرته على التنقل في كرسي متحرك.

وكان آخر اجتماع له مع مسؤول أجنبي كبير تم مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أثناء زيارتها للجزائر في 17 سبتمبر.

ولم يتمكن من لقاء ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته للجزائر التي استمرت يومين في ديسمبر، بسب تعرضه لإصابة حادة بالأنفلونزا، حسب ما أعلنته وقتها الرئاسة.

وتعود آخر رحلة علاج قام بها بوتفليقة إلى سويسرا إلى أواخر آب/اغسطس 2018. وأمضى هناك خمسة أيام ولم تصدر أية تفاصيل عن الفحوصات التي أجراها ولا عن المستشفى الذي عولج فيه.

وكان بوتفليقة أودع المستشفى لمدة 80 يوما في 2013 بباريس وذلك بعد تعرضه لجلطة دماغية. وأجرى منذ ذلك التاريخ عدة “فحوصات طبية دورية” بجنيف وباريس وغرونوبل بجنوب شرق فرنسا.

وأثرت الجلطة على قدرات بوتفليقة في مستوى المشي والنطق وبات ظهوره العلني نادرا ولم يعد يلقي خطبا ما اثار تكهنات متواترة عن حالته الصحية في الجزائر.

وظهر بوتفليقة الخميس عبر التلفزيون لمناسبة أداء رئيس المجلس الدستوري الجديد الطيب يلعيز اليمين وذلك بحضور أبرز شخصيات الدولة.

وفي رسالته إلى الجزائريين في العاشر من فبراير التي أعلن فيها ترشحه لولاية خامسة، أشار بوتفليقة الى وضعه الصحي.

وجاء في الرسالة “بطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنتُ عليها، ولم أخف هذا يوما على شعبنا. إلاّ أنّ الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قَطُّ، بل وستُمكنُني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض”.

وكان أعيد انتخاب بوتفليقة باستمرار منذ 2004 بنسبة تفوق 80 بالمئة من الاصوات ومن الجولة الاولى.

ويبلغ بوتفليقة 81 عاما من العمر، ويعتبر من النخبة الجزائرية، التي شاركت في استقلال البلاد عام 1962. ولا يزال يحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير من الجزائريين، الذين ينسبون له الفضل في إنهاء أطول حرب أهلية بالبلاد.

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