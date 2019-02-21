فيديو : مسافرة “سكرانة” تخلق الفوضى داخل الطائرة .. والسبب طفل !

هبة بريس - متابعة

وثقت مشاهد مصورة في مقطع فيديو متداول، رد فعل غير متوقع لمسافرة مخمورة اعترضت بشكل غير لائق على الجلوس بجانب طفل صغير يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وتسببت المسافرة التي تدعى فاليري جونزاليس، البالغة من العمر 32 عاماً، في تعطل رحلة الطائرة الأمريكية جيت بلو، وذلك قبل إقلاع الطائرة من المطار بدقائق.

وبحسب شهود عيان، فأن المسافرة كانت في حالة سكر عندما نهضت من مقعدها وبدأت في توجيه كلمات غير لائقة إلى طاقم الطائرة والاعتداء على أحدهم قبل الإقلاع من مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي.

وعلى الرغم من محاولة طاقم الطائرة تهدئة المرأة، لكنها استمرت في توجيه الألفاظ البذيئة إلى الركاب الذين حاولوا تصويرها بهواتفهم المحمولة.

وبررت المسافرة فاليري جونزاليس موقفها، بأنها لا تريد الجلوس بجانب طفل عمره ثلاث سنوات، قائلة: “لقد كنت أشرب الخمور طوال الليل، كيف أجلس بجانب طفل”.

وخرجت فاليري من الطائرة وبعد دقائق عادت مرة أخرى ولكن تم إيقافها ومنعها من قبل رجال الشرطة وتم حجزها في مكتب الأمن بالمطار لحين التحقيق معها.

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