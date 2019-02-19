مقتل 7 أطفال في حريق التهم منزلهم ونجاة الام بأعجوبة و الأب في حالة حرجة

هبة بريس - متابعة / وكالات

أعلنت الشرطة الكندية، الثلاثاء، أن 7 أطفال من عائلة سورية لاجئة لقوا حتفهم، في حريق اجتاح منزلهم في مدينة هاليفاكس.

وأضافت الشرطة: “يعتقد أن جميع القتلى هم أطفال صغار من العائلة نفسها، كما أن رجلا وامرأة لا يزالان في المستشفى”.

وفي مؤتمر صحفي، ذكرت الشرطة الكندية أن رجلا أصيب بحروق خطيرة وأن الضحايا لاجئون سوريون، فيما لم يعرف على الفور سبب الحريق.

وقالت دانيال بيرت، جارة العائلة، إنها سمعت صوت انفجار في منتصف الليل قبل أن تشاهد النيران تلتهم المنزل.

وتابعت: “سمعت انفجارا مدويا بينما كنت في سريري مع ابنتي، وتلا ذلك صراخ امرأة، لذا قفزت من السرير ونظرت من النافذة وكل ما شاهدته هو ألسنة لهب تنبعث من الباب الخلفي إلى الشرفة”.

المتوفىين هم: عبدالله 4 سنوات ، رنا 3 سنوات ، قاعة 4 سنوات ، غلا 8 سنوات ، محمد 10 سنوات ، رولا 12 سنة ، و احمد 15 سنة

وكتب رئيس الوزراء، جاستن ترودو، على تويتر: “قلبي مع الناجين من هذا الحريق الرهيب وأقاربهم، الذين منيوا بهذه الخسارة الفظيعة”.

وأضاف: “تختفي الكلمات عندما تنتهي حياة أطفال في هذا العمر، خاصة في ظروف كهذه”.

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