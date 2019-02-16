أم تقتل رضيعها بعد إطعامه “الفودكا” لينام !

هبة بريس - متابعة

ألقت الشرطة القبض على أمّ تدعى Nadezhda Yarych رفضت إرضاع صغيرها البالغ من العمر 8 أشهر، وقدمت له “الفودكا” بدلا من ذلك، رغبة منها في أن ينام ليكون بمقدورها الاحتفال خلال العطلة في بلدة Shebekino بأحد المناطق غرب روسيا، ما أدى إلى وفاة الصغير.

وذكرت مصادر قريبة من الأسرة لوسائل إعلام محلية أن الأم رفضت رعاية صغيرها في المستشفى مبررة ذلك بأنها لا تريد قضاء فترة الاحتفالات بالمستشفى مع ابنها.

وبحسب ما ورد من الأطباء المعالجين للطفل بعد الفحص، فقد وجدوا أن الصغير مصاب بعدوى فيروسية، واقترحوا ضرورة إدخاله إلى المستشفى، لكن يقال إن الأم رفضت قائلة إنها تفضل رعايته في المنزل.

وبدأت الشرطة عقب وفاة الطفل بالتحقيق مع الأم وزوجها Mikhail Yarych، وهو زوج الأم وليس أبا للطفل، لأنه، بحسب المصادر ذاتها، كان على علم بما حدث للطفل ولكنه لم يفعل شيئا لمساعدته.

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