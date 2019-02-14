إير باص A380 : وقف إنتاج الطائرة العملاقة لانخفاض الطلب الإماراتي عليها

هبة بريس ـ القسم الاقتصادي

قالت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات إنها ستوقف تصنيع الطائرات من طراز A380 “سوبر جامبو” الطائرة الأكبر عالميا لنقل الركاب.

وفي بيان لها، قالت الشركة إن آخر عمليات تسليم لذلك الطراز من الطائرات ستكون عام 2021.

ويأتي قرار الشركة بعد تقليص أكبر عملاء الطائرة A380 – دولة الإمارات العربية- الطلب على الطائرة.

وتعاني الطائرة ذات التكلفة العالية في منافسة مع طائرات ذت طُرز أصغر حجما وأكثر كفاءة.

وفي بيان يوم الخميس، قالت ايرباص إن الإمارات أعلنت عن عزمها تقليص طلبيات شرائها الطائرة A380 من 162 طائرة إلى 123 فقط.

وقال توم إندرز، الرئيس التنفيذي لإيرباص: “نتيجة لهذا القرار، ليس لدينا طلب كبير على الطائرة A380 ومن ثمّ لا داعي للاستمرار في إنتاجها، رغم كل جهودنا على صعيد المبيعات مع شركات طيران أخرى على مدار السنوات الأخيرة. وهذا يقود إلى إنهاء عمليات تسليم A380 عام 2021”. وأضاف إندرز: “المسافرون حول العالم يحبون السفر على هذه الطائرة العظيمة. ولذلك، فإن إعلان اليوم مؤلم لنا ولعشاق الطائرة A380 حول العالم”. وقالت عملاق إنتاج الطائرات إن القرار نجَم بشكل كبير عن نتائج الشركة لعام 2018، والتي أظهرت صافي أرباح 3 مليارات يورو (2.6 مليارات استرليني) أي حوالي 30 في المئة من صافي أرباح العام السابق. وقالت إيرباص إنها ستسلم ما بين 880 و890 طائرة تجارية جديدة خلال العام الجاري.

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