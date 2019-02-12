هبة بريس تكشف حقيقة الصور والفيديوهات لتلميذات البيضاء

بعد تداول العديد من الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لتلميذات تابعات للثانوية الاعدادية الامام القسطلاني التابعة للمديرية الاقليمية الفداء مرسى السلطان بالبيضاء، قيل أنهن تعرضن لتناول مواد سامة أو مخدرة ادخلتهن في حالات حرجة مما خلف استياء وتذمر بين صفوف العاملين بالقطاع جهويا ومحليا ناهيك عن الخوف الذي ساد بين صفوف الاباء والامهات….

بعد هذا كله ومن أجل الوقوف على حقيقة الأمر، ربطت هبة بريس اتصالا هاتفيا بالمدير الإقليمي للتعليم بمديرية الفداء عبد العالي السعيدي الذي فنذ كل ماتم تداوله واصفا إياه بالادعاءات المغرضة التي تهدف إلى النيل من المدرسة العمومية وتلامذتها والعاملين بها، كاشفا عن حقيقة الواقعة كون الأمر لايعدو سوى حالات نفسية هيستيرية أصابت إحدى التلميذات داخل حرم المؤسسة تفاعل معها باقي زميلاتها السبع اللواتي شرعن في الصراخ، مما حدا بإدارة المؤسسة إلى إدخالهن جميعا إلى قاعة الاساتذة في محاولة منها لاحتواء الوضع، تم من خلالها ربط الاتصال بالاباء واولياء امورهن بالاضافة الى طبيبة مختصة تابعة للمديرية الاقليمية للصحة التي كشفت أن الامر لايتعلق بتناول مواد مخدرة او ماشابه ذلك، بل هي عبارة عن نوبات هستيرية عادية، وبعد عرضهن على الفحص الذي اثبت انهن سليمات غير مصابات وغير متناولات لأي مواد.