هبة بريس تكشف حقيقة الصور والفيديوهات لتلميذات البيضاء

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هــبة بريس
بعد تداول العديد من الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لتلميذات تابعات للثانوية الاعدادية الامام القسطلاني التابعة للمديرية الاقليمية الفداء مرسى السلطان بالبيضاء، قيل أنهن تعرضن لتناول مواد سامة أو مخدرة ادخلتهن في حالات حرجة مما خلف استياء وتذمر بين صفوف العاملين بالقطاع جهويا ومحليا ناهيك عن الخوف الذي ساد بين صفوف الاباء والامهات….
بعد هذا كله ومن أجل الوقوف على حقيقة الأمر، ربطت هبة بريس اتصالا هاتفيا بالمدير الإقليمي للتعليم بمديرية الفداء عبد العالي السعيدي الذي فنذ كل ماتم تداوله واصفا إياه بالادعاءات المغرضة التي تهدف إلى النيل من المدرسة العمومية وتلامذتها والعاملين بها، كاشفا عن حقيقة الواقعة كون الأمر لايعدو سوى حالات نفسية هيستيرية أصابت إحدى التلميذات داخل حرم المؤسسة تفاعل معها باقي زميلاتها السبع اللواتي شرعن في الصراخ، مما حدا بإدارة المؤسسة إلى إدخالهن جميعا إلى قاعة الاساتذة في محاولة منها لاحتواء الوضع، تم من خلالها ربط الاتصال بالاباء واولياء امورهن بالاضافة الى طبيبة مختصة تابعة للمديرية الاقليمية للصحة التي كشفت أن الامر لايتعلق بتناول مواد مخدرة او ماشابه ذلك، بل هي عبارة عن نوبات هستيرية عادية، وبعد عرضهن على الفحص الذي اثبت انهن سليمات غير مصابات وغير متناولات لأي مواد.
وأضاف المتحدث ان وقائع الحادثة جرت صباح امس الاثنين وتم التصدي لها، لتستأنف التلميذات مسارهن التعليمي بشكل عادي في مساء اليوم ذاته، مشيرا أن المديرية الاقليمية شكلت لجان مختلطة للتقصي والبحث في الموضوع، وهي بصدد اصدار بيان حقيقة ردا على كافة المغالطات التي تم تداولها للنيل من سمعة المؤسسة والمنظومة ككل، ناهيك عن الاساءة النفسية التي من شأنها شأنها أن تخدش كرامة هؤلاء التلميذات المجدات اللواتي حصلن على معدلات جظ مشرفة في الدورة الاولى.
منطقة المرفقات
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المجموع 39 آراء
30
9
مغترب
في 23:28
اغنية في بلادي ظلموني تلخص كل شيء عن الشباب والمسؤولين المغاربة…
العيدي
في 23:34
في كلام المدير الإقليمي ماهو منطقي ومعقول ف إصابة تلميذة بهستيريا ربما بسبب الضغط الذي تشعر به انتقلت الهستيريا لزميلاتها تأثرا بحالتها وهنا يمكن للمريضة أن تسترسل في الضحك أو تقول كلاما غريبا مخوفا.
حسن
في 01:09
الهيستيريا معدية مثل انفلونزا الخنازير هههه غير تيقوه و صافي
مواطن
في 07:10
المشكلة ليست في ما حدث من هستيريا للتلميدات ولكن من قام بتصور ما حدث والترويج له على الدولة النزول بقبضة حديدية على كل من خولت له نفسه زعزعت البلاد
ع الله
في 07:24
تلميذات مجدات.ههههه.الله يكون في عون رجال و نساء التعليم المساكين.
انسان
في 08:11
تفسير غريب من طرف المدير الاقليمي .. ان كان فعلا ادى التلميذات أصيبت بالهستيربا وتأثرت بها الأخريات ، لن يتم جمعهم في قاعة الأساتذة معا
بل سيتم عزل التلميذة الأولى وحدها لكي لا يزداد تأثر بقيت التلميذات بها …
على العموم الحقيقة ستظهر…
نادية
في 14:09
لا حول ولا قوة إلا بالله
هل بهذا الرد من طرف المدير الإقليمي تحجب الحقيقة الظاهرة للعيان، الفتيات في حالة غير عادية من فرط تناول مادة مخدرة، نحن كشعب لا نستحق مثل هؤلاء المسؤولين .
abdo
في 15:09
من يصدق هدا الكلام ؟؟؟؟؟؟
adilehalimi01@gmail.com
في 15:48
c est anecdotique
ولد حميدو
في 15:56
و هل كل من نشر فيديو نهتم لموضوعه و لنفرض تم نشر الف فيديو فهل سنتطرق إليها كلها
الفتيات تظاهرن بالاغماءات صافي اش وقع
الجهل عار
في 16:05
الى الذين يسارعون بالسب والشتم قبل القراءة عن الموضوع, اقرؤوا عن الهستيريا الجماعية
Hystérie collective
في غوغل وتثقفوا قليلا قبل السب والشتم
كريم
في 17:54
مستوى التعليم دني، ولازال يتدنى بسبب الاهمال والامبالات.كثرة الاضرابات والمطالبة بالاحقوق،دون مرعات الواجبات، كان الله في عونكم ياابناء بلدي.