الهيني : بنكيران سْجَد وارْكَع امام 7 مليون ..لقد انتهى سياسيا واخلاقيا ( فيديو )

هبة بريس ـ الرباط

لا زال الجدل يتجدد بخصوص معاش رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، بعد تسريب وثيقة تعلن استفادته من معاشين في نفس الوقت، وهو ما نفاه واتهم خصومه بالكذب، داعيا إلى افتحاص مالي لثروته مهددا بمغادرة المغرب إن وجد أنه يملك ثروة.

وشكّل المعاش الاستثنائي لعبد الإله بن كيران، مادة دسمة أسالت المداد بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، بين مدافع عن المعاش باعتباره أمرا خاصا ومنحة ملكية، وبين رافض له بحجة تكريسه لـ”الريع المخزني”

المحامي محمد الهيني هاجم عبد الاله بنكيران في كلمات كانت واضحة ودقيقة حيث قال ” بنكيران راه سجد واركع امام 7 مليون مامساهم فيها بسنتيم “

واضاف الهيني ” بنكيران خدا الحرام بنكيران خدا السحت …بنكيران اول رئيس حكومة كياخد اجر برلماني ورئيس حكومة وهذا جريمة ..بنكيران انتهى سياسيا ..انتهى اخلاقيا “

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