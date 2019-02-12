الهيني : بنكيران سْجَد وارْكَع امام 7 مليون ..لقد انتهى سياسيا واخلاقيا ( فيديو )

هبة بريس ـ الرباط
لا زال الجدل يتجدد بخصوص معاش رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، بعد تسريب وثيقة تعلن استفادته من معاشين في نفس الوقت، وهو ما نفاه واتهم خصومه بالكذب، داعيا إلى افتحاص مالي لثروته مهددا بمغادرة المغرب إن وجد أنه يملك ثروة.
وشكّل المعاش الاستثنائي لعبد الإله بن كيران، مادة دسمة أسالت المداد بين نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، بين مدافع عن المعاش باعتباره أمرا خاصا ومنحة ملكية، وبين رافض له بحجة تكريسه لـ”الريع المخزني”
المحامي محمد الهيني هاجم عبد الاله بنكيران في كلمات كانت واضحة ودقيقة حيث قال ” بنكيران راه سجد واركع امام 7 مليون مامساهم فيها بسنتيم “
واضاف الهيني ” بنكيران خدا الحرام بنكيران خدا السحت …بنكيران اول رئيس حكومة كياخد اجر برلماني ورئيس حكومة وهذا جريمة ..بنكيران انتهى سياسيا ..انتهى اخلاقيا “
واحد من المداويخ
في 22:08
السلام عليكم. دائما نفس الوجوه التي اوكلوا لها دور محدد. الى مزبلة التاريخ. و في الأخير جنازة رجل.
Moha-Ouhamou
في 23:42
Je pense que les personnes qui ont décidés de te mettre hors circuit de la justice ont visés correcte. En effet, tu es un homme pas juste et pas équilibré dans ses déclarations. Et comme avocat, je ne pense pas que tu dois être engagé afin de défendre les citoyens car tu ne vas pas aller loin non plus à cause de ta grande gueule.
محمد
في 23:50
قل لهم كم سنة عملت و كم سحبوا منك
غير معروف
في 04:58
مثل هولاء الأشخاص الذين تسلقوا على سلم الدين لن ينتهوا ابدا ، لان وجوههم مقزدرة وغدا سيخرج هذا الرجل بخرجات اخرى وسينفق له الشعب صاحب ذاكرة السمك كالعادة ، فالقضية ليست فساد الحكام فقط وإنما هي فساد المحكومين الذين يقبلون ويصمتون ضد الفساد والاستبداد
ادريـــــــــــــس
في 05:56
اما يئست هبه ابريس من هذه الوجوه التي لاتعرف الحياد؛ وتصدر الأحكام الجاهزة على اناس انتخبهم الشعب وزكاهم امير المؤمنين اطال الله بقاءه. كمغربي لست متفاجئا فكل رؤساء الحكومات السابقة يتمتعون بامتيازات ربما عشرات المرات اكتر مما يصرف لبنكيران
مايحصل هو ان هناك حملة لشيطنة رموز العدالة والتنمية خصوصا تيار بنكيران داخل الحزب من طرف جهات معروفة لا تكن الود له من جهة أخر محاولة إخراج الحزب من الحكومة لأن مهمة السماح له بتشكيلها انتهت اَي القضاء على حركة ٢٠ فبراير أو ما سمي حينها بالربيع العربي لكن حصوله على المرتبة الأولى في الإنتخابات الأخيرة خلط الأوراق لدى صناع القرار في المملكة السعيدة ولقطع الطريق على اَي مفاجأة في الإنتخابات المقبلة فقد تم إعطاء الضوء الأخضر لبعض المنابر الإعلامية للقيام بهذه المهمة التي تهدف الى ضرب أو التخلص من قاعدته الإنتخابية وتماسيح وعفاريت فؤاد الهمة اعلم ؛ لو سرق لما أمر الملك بما امر، يكفي ان يده نظيفة، يكفي ان المك هومن تكرم لانه يعرف تمام المعرفة حالته الحرجة .اما هذه المنابر الإعلامية الهدامة التي اجتمعت على قلب رجل واحد للنيل من هذا الرجل؛ والدليل على ذلك هو التدقيق في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذا الرجل الذي لم يسرق احدا؛ فلو كان سراقا ما تجرأ عليه احد منذ استقلال المغرب حتى يومنا هذا ولا احد فكر في الامهات الارامل اللواتي لا دخل لهم حتى فازهذا الحزب ….فأعلن عليه الحرب ضاهرة وباطنة والظاهر هو ما نراه من أقلام مرتزقة باحثة ناهشة في لحوم الناس حية ترزق؛ اما ماهو باطن فاولائك الخفافيش الذين يمدون ايديهم على مستندات الدولة وكأنها خزانة ورثوها عن آبائهم. فالملك هومن أمر وهو خليفة الله في ارضه ونحن كمغاربة على ملة ملوكنا.
كاره الإخونج
في 08:09
تحية للأستاذ الهيني، أعجبني تعليقك على بنكيران، يستاهل،اعطيه العصير.
zoro Assa
في 08:18
لا انت لا هو بحال بحال غا هو يطبل لنفسه اما انت تطبل لمن ارسلك لانك عبد لغيرك و اجندة بنو صهيون التي تخرب البلدان انت و من معك المهم الله يهدي الجميع
ibrahimo
في 08:44
هدا يدل بالدليل أن الدين و التدين خلق للفقراء فقط !!
لحسن
في 10:13
لما تتهافتون على هذه المناصب ؟
اليس من أجل المال ؟
نور
في 11:01
هدا الهيني يظهر في كل مصيبة يستغلها لينتشي بها .كم ابغضه
حسن
في 17:41
صراحة كل هذا من أجل صرب حزب العدالة والتنمية والقضاء عليه حتى يتراجع في نتائج الانتخابات، وكل هذا الكلام من أجل الطعن في رموزه وتشويه صورتهم وصورة حزبهم لأن العدالة والتنمية له قاعدة شعبية عريضة والســـلام.
هذا ما أراه كمتتبع
محمد
في 18:32
الهيني وأمثاله معروفين ومعروف من يدعمهم الشعب المغربي لاتنطلي عليه هذا الإدعئات والإتهمات كل هاذا شائعات واكاذيب من أجل انتخابات القادمة
لكن ستنكشف الذئاب المفترسة والمافيات والعفاريت