الاعلان عن النسخة الثالثة لمعرض الطيران الخاص MEBAA SHOW MOROCCO 2019″‎”

ضاهر محمد – مراكش

انعقد صباح اليوم باحد فنادق مدينة مراكش، ندوة صحفية ترأسها زهير محمد العوفير المدير العام للمكتب الوطني للمطرات و علي أحمد النقبي رئيس اتحاد الطيران الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا،للإعلان عن النسخة الثالثة لمعرض الطيران الخاص “MEBAA SHOW MOROCCO 2019”

وتعتبر الدورة الثالثة الذي سيحتضنها مطار مراكش المنارة في الفترة ما بين 25 – 26 سبتمبر 2019، حدثا شديد الاهمية بالتسبة لاي شخص معني بتأجير وكراء وبيع وشراء وتشغيل وخدمة الاعمال وطائرات كبار الشخصيات في المنطقة.

كما ستخصص التظاهرة المنظمة بشراكة مع المكتب الوطني للمطارات، لطيران الاعمال بشمال افريقيا، حيث سيلتقي فيها الفاعلون في هذا القطاع حول موئد مستديرة وسيتدارسون التحديات والحلول التي بتعين ايجادها لمواكبة النمو الذي يعرفه هذا القطاع في منطقة تزخر بمؤهلات تنموية واعدة، حيث يمثل المغرب لوحدة 50% من نشاط الطائرات الخاصة بشمال افريقيا.

كما سيفتح معرض اتحاد طيران رجال الاعمال بالمغرب ابوابه في وجه جميع مكونات السلسلة اللوجيستيكية لقطاع طيران الاعمال، كما ان التظاهرة بالاضافة الى المعرض التقليدي ستتضمن عرضا ثابتا لاخر نماذج طائرات الاعمال.

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