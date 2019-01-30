ترامب: القضاء على “دولة الخلافة” بات وشيكا

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تحقيق “تقدم عظيم” في الحرب الأمريكية على تنظيم “داعش”، معربا عن قناعته بقرب هزيمته النهائية.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “عندما أصبحت رئيسا، كان داعش قد خرج عن السيطرة ولا يمكن كبح جماحه. لكن تقدما عظيما تم تحقيقه منذئذ، وخاصة خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة. القضاء على دولة الخلافة (المعلن تأسيسها من قبل “داعش” في سوريا والعراق) وشيك”.

ويوم 19 ديسمبر، أعلن ترامب قراره البدء بسحب القوات الأمريكية من سوريا، مشيرا إلى أن هزيمة “داعش” جعلت بقاءها هناك أمرا غير مجد، لكون محاربة الإرهاب سببا وحيدا لوجودها على الأراضي السورية.

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