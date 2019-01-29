أكادير: اعتقال أستاذ استدرج تلميذته لإحدى الشقق وافتض بكارتها

أحمد وزروتي: هبة بريس

علم لدى مصدر موثوق أن مصالح الأمن بمدينة آيت ملول أوقفت يوم أمس الإثنين 28 يناير الجاري، أستاذا يشتغل بإحدى الثانويات التأهيلية بالمدينة،

وجرى توقيف الاستاذ على خلفية شكاية تقدمت بها تلميذة قاصر، تتهمه بهتك عرضها وافتضاض بكارتها بعد استدراجها إلى إحدى الشقق بمدينة أكادير.

وأفاد المصدر أن إيقاف المعني بالأمر تم على مستوى محطة الطاكسيات بمدينة أكادير، وذلك بعد تحديده موعد لقاء مع الضحية من أجل استدراجها من جديد، ليتم استقدامه إلى مصلحة الشرطة قصد إخضاعه للبحث وكشف ملابسات هذه الواقعة.