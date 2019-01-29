أمن طنجة يوقف “السلوقي ” و”الحبيطري”

نُشر بتاريخ :  2019-01-29 - 18:37
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اس.بويعقوبي- هبة بريس

تمكنت مصالح الدائرة الامنية الثانية مساء يوم امس الاثنين و بتنسيق مع عناصر السياحة الامنية التابعة لولاية امن طنجة من توقيف شخصين متورطين في عدد من عمليات السرقة بشارع المكسيك و يتعلق الامر بكل من الملقب ب ” القصري  او السلوقي” و كذلك الملقب ب ” الحبيطري”  وهم من ذوي السوابق القضائية.
 الموقوفان معروف عنهم  تخصصهم في السرقات بالنشل بشارع المكسيك و يستعملان لذلك حيل متعددة حيث تم توقيفهما في حالة تلبس من طرف المصالح الامنية بعد كمين أمني بشارع المكسيك .
وقد تم و ضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية باشراف من النيابة العامة المختصة قصد البحث معهما حول عدد من شكايات السرقة بالنشل في الشارع المذكور و مدى تورطهم في ارتكاب هذه السرقات .
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