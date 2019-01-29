أمن طنجة يوقف “السلوقي ” و”الحبيطري”

اس.بويعقوبي- هبة بريس

تمكنت مصالح الدائرة الامنية الثانية مساء يوم امس الاثنين و بتنسيق مع عناصر السياحة الامنية التابعة لولاية امن طنجة من توقيف شخصين متورطين في عدد من عمليات السرقة بشارع المكسيك و يتعلق الامر بكل من الملقب ب ” القصري او السلوقي” و كذلك الملقب ب ” الحبيطري” وهم من ذوي السوابق القضائية.

الموقوفان معروف عنهم تخصصهم في السرقات بالنشل بشارع المكسيك و يستعملان لذلك حيل متعددة حيث تم توقيفهما في حالة تلبس من طرف المصالح الامنية بعد كمين أمني بشارع المكسيك .

وقد تم و ضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية باشراف من النيابة العامة المختصة قصد البحث معهما حول عدد من شكايات السرقة بالنشل في الشارع المذكور و مدى تورطهم في ارتكاب هذه السرقات .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0