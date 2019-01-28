تارودانت : مدمنون ” وهميون” يسقطون بارون مخدرات

ع بركة ـ هبة بريس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خطة أمنية تطيح ببارون مخدرات كانت قد صدرت في حقه حوالي خمسون مذكرة بحث محلية ووطنية، تم ايداعه السجن بتارودانت اليوم الاثنين 28 يناير الجاري، في انتظار استكمال البحث معه من طرف المصالح الامن والدرك بالاقليم لتعدد قضاياه في الاتجار في المخدرات.

البارون بالرغم من الحملات الامنية ومحاولة اعتقاله، كانت كل الخطط تفشل، بسبب سرعته وبداهته، فهو دو الثلاثين سنة من عمره، كان يتحرك في مجالات صعبة خصوصا بوادي سوس، حيت كانت تتعقبه دوريات أمنية، ثارة من طرف الدرك وثارة أخرى من المصالح الامنية بتارودانت.