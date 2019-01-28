تارودانت : مدمنون ” وهميون” يسقطون بارون مخدرات

نُشر بتاريخ :  2019-01-28 - 22:48
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ع بركة ـ هبة بريس

ع  اللطيف بركة : هبة بريس 

خطة أمنية تطيح ببارون مخدرات كانت قد صدرت في حقه حوالي خمسون مذكرة بحث محلية ووطنية، تم ايداعه السجن بتارودانت اليوم الاثنين 28 يناير الجاري، في انتظار استكمال البحث معه من طرف المصالح الامن والدرك بالاقليم لتعدد قضاياه في الاتجار في المخدرات.

البارون بالرغم من الحملات الامنية ومحاولة اعتقاله، كانت كل الخطط تفشل، بسبب سرعته وبداهته، فهو دو الثلاثين سنة من عمره، كان يتحرك في مجالات صعبة خصوصا بوادي سوس، حيت كانت تتعقبه دوريات أمنية، ثارة من طرف الدرك وثارة أخرى من المصالح الامنية بتارودانت.

الخطة قامت بها عناصر أمنية، موهت تاجر المخدرات في الساعات الاولى من صباح أمس الاحد، بعد أن تقدم اليه أشخاص كأنهم ” مدمنون” بمنطقة كان يرابض بها على مستوى دوار البيضة بالجماعة القروية احمر الكلالشة ضواحي تارودانت.

الموقوف لم يستطع الهرب هذه المرة أو المقاومة، بعد أن وجد نفسه محاصرا من كل الجهات، ليسلم نفسه للعدالة بعد سنوات من الهروب والتخفي، وأحيانا من الافلات من مداهمات ودوريات أمنية.

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