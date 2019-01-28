غوايدو يعلن أنه سيسيطر على ممتلكات فنزويلا في الخارج

كراكاس, 28-1-2019 (أ ف ب) – أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا أنه سيتولى السيطرة على أصول بلاده في الخارج لمنع الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو من إهدارها.

وأكد في بيان نشره على تويتر “من الآن فصاعدا، نبدأ السيطرة بشكل تدريجي ومنظم على أصول جمهوريتنا في الخارج، لمنع المغتصب وزمرته من محاولة التصرف بها”.

من جهة أخرى حضت الولايات المتحدة الجيش الفنزويلي الاثنين على القبول بانتقال “سلمي” للسلطة من الرئيس نيكولاس مادورو إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية رئيسا بالوكالة لهذا البلد المضطرب.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون للصحافيين في البيت الأبيض “ندعو أيضا الجيش الفنزويلي وقوات الأمن لقبول انتقال سلمي وديموقراطي ودستوري للسلطة”، مؤك دا أن “الرئيس (دونالد) ترامب كان واضحا في هذا الأمر بأن كل الخيارات متاحة على الطاولة” ردا على سؤال حول إمكانية استخدام القوة العسكرية في الملف المحتدم

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0