رئيسة حزب موريتاني تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية

هبة بريس - وكالات

أعلنت سهلة بنت أحمد زايد، رئيسة الحزب الوطني للإنماء “حواء” الموريتاني، نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية للبلاد المزمع إجراؤها العام الجاري.

وبحسب صحيفة “الصدى” الموريتانية، أعدت سهلة بيان ترشحها، أشارت فيه إلى أنها تعمل في المجال السياسي والمجتمعي منذ عقدين من الزمن، وأضافت “… بعد تراكمات مناسبة لخلق وعي جديد، وتهيئة لما يلوح في أفقنا القريب من تحول اقتصادي وسياسي، نتمنى أن يشكل قطيعة مع الماضي”.

​وتابعت: “… وبعد أن أعلن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز عدة مرات عدم ترشحه لمأمورية ثالثة خدمة للديمقراطية واحتراما للدستور (يحدد الدستور الموريتاني فترتين رئاسيتين فقط) أعلن على بركة الله ثقة مني في وعيكم، وجدية وصدق رؤيتي السياسية، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (…) آملة —بل وجازمة في ذات الوقت- أنني سأكون الربان الأنسب للسفينة في المرحلة القادمة، لما أحمله من رؤية اقتصادية سياسية متكاملة أولا، ولما عشته من تجارب عملية وطنية، عمقت درايتي بالملفات الوطنية ثانيا”.

​ودعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الجمعة الماضية، اللجنة المستقلة للانتخابات إلى السهر على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لن يشارك فيها، بشكل أفضل وأحسن وأكثر شفافية، بحسب تصريحات محمد فال ولد بلال، رئيس اللجنة، أثناء لقاءه رئيس الجمهورية لتقديم تقرير اللجنة عن الانتخابات التشريعية والجهوية الماضية، عملا بالمادة 29 من القانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تفرض عليها هذه المادة تقديم هذا التقرير، بحسب موقع “صحراء الميديا” الموريتاني.

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