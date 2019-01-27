السعودية تطلق سراح رجل الأعمال السعودي محمد حسين العمودي

هبة بريس ـ وكالات

أكدت وسائل إعلام إطلاق سراح رجل الأعمال السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي بعد اعتقاله في الرياض لأكثر من سنة.

ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية، مساء اليوم الأحد خبر “إطلاق سراح الشيخ العمودي من السجن”.

وأشارت هيئة الإذاعة الإثيوبية إلى أن العمودي “مولود في إثيوبيا، وتم إطلاق سراحه من السجن في السعودية اليوم”، لافتة إلى جهود رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد من أجل التوسط لإطلاق رجل الأعمال الشهير.

يذكر أن العمودي كان احتجز في نوفمبر 2017، ضمن سلسلة اعتقالات طالت رجال أعمال في الرياض.

ولد رجل الأعمال محمد حسين العمودي في إثيوبيا 21 يوليو 1946، من أم إثيوبية وأب حضرمي وتعود أصوله إلى حضرموت في اليمن وتربي في السعودية بلد الإقامة.

بدأ العمودي جمع ثروته منذ أن عمل في قطاعي العقار والإنشاءات ليتحول بعد ذلك إلى شراء مصاف للنفط في السويد والمغرب.

تقدر ثروته ب 13.5 مليار دولار، وهو من الشخصيات المرموقة في إثيوبيا. واستثمارته في السويد وإفريقيا.

بدأ تكوين ثروته في قطاع البناء والمقاولات ثم وسع نشاطاته نوعيا وجغرافيا قطاع الإعمال في البنوك والاشتثمارات والفنادق والنفط والغاز.