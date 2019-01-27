الدرك بسيدي بنور يوقف مروجا للمخدرات ووالده وشقيقيه وصهره

أحمد مصباح – الجديدة

أوقف المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي لسيدي بنور، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، في منطقة نفوذه الترابي،مروجا للمخدرات و4 أفراد من أسرته، على خلفية حيازة المخدرات والاتجار فيها.

هذا، وعلمت الجريدة أن قائد سرية سيدي بنور، التابعة ترابيا للقيادة الجهوية للدرك الملكي لسيدي بنور، شكل فريقا دركيا من المركز القضائي، داهم في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الأحد، في احترام لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، فيما يخص إجراءات المداهمة والتفتيش، منزلا بدوار “البحاحرة”، بتراب جماعة أولاد عمران، بإقليم سيدي بنور، حيث أوقف من داخله مروجا للمخدرات وشقيقيه وصهره، كانوا يخلدون جميعا للنوم. ويتعلق الأمر بالمدعو (عماد)، وهو من ذوي السوابق العدليةن (récidiviste)، وكان البحث جاريا في حقه من أجل الاتجار في المخدرات بشتى أنواعها.

وعلى إثر هذا الصيد الثمين، قد انتقل لتوه الفريق الدركي بقيادة رئيس السرية إلى دوار يبعد بأقل من كيلومترين، حيث اقتحم المتدخلون الدركيون بيت والد مروج “السموم” الموقوف، وضبطوا بحوزته كميات هامة من المخدرات، عبارة عن 5 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وحوالي 400 كلغ من مادة الكيف، وكمية هامة من التبغ المهرب (طابا)، ناهيك عن برميل بلاستيكي بداخله حوالي 200 لتر من مسكر ماء الحياة (الماحيا)، في طور التخمير.

وقد حجزت الضابطة القضائية المخدرات التي ضبطتها مخبأة بعناية في كومة من التبن، بمنزل والد مروج “السموم” المدعو (عماد)، لفائدة البحث القضائي الذي تجريه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع الموقوفين الأربعة، الذين وضعتهم تحت تدابير الحراسة النظرية.

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