دعوات للاعتصام بـ23 ميدانا بالسودان والبشير يتوجه للقاهرة

هبة بريس ـ وكالات

يستعد ناشطون سودانيون الأحد للاعتصام في الميادين بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين وأحزاب المعارضة تنديدا بالأوضاع الاقتصادية ولمطالبة الرئيس عمر حسن البشير بالتنحي.

ونشر التجمع السوداني على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي شروحات توضح الميادين التي دعا للاعتصام بها وحددها بــ23 ميدانا في الخرطوم وأم درمان وبحري وشرق النيل وغيرها من المناطق.

في غضون ذلك، قال ناشطون إن انتشارا أمنيا شهدته عدة ميادين في العاصمة استعدادا للاعتصامات التي دعت لها هيئات نقابية وأحزاب معارضة، فيما قال آخرون إن قوات الأمن نفذت منذ فجر الأحد حملة اعتقالات لـ”إفشال الاعتصامات”.

وتأتي الدعوة لاعتصامات الأحد بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوداني إلى مصر وهي الثانية له منذ انطلاق الاحتجاجات في الـ19 من كانون أول/ديسمبر الماضي.

وتستمر زيارة البشير للقاهرة يوما واحد يلتقي خلالها رئيس الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب متحدث رسمي.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام، بشارة جمعة أرور، إن الرئيس البشير يعتزم زيارة دولة الكويت بعد القاهرة. وأضاف أن الزيارة، “تأتي في إطار جولة في دول عربية بدأت بزيارة قطر وعقد مباحثات مع أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية وتطالب بتنحي الرئيس البشير.

وسقط خلال الاحتجاجات 30 قتيلا حسب أحدث إحصاء حكومي، بينما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.

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