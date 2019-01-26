الحكومة الألمانية: “يجب منح الشعب الفنزويلي حق تقرير مستقبله بحرية”

هبة بريس - وكالات

حددت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا (السبت 26 يناير 2019) للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مهلة ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات في بلاده، وإلا فإنها ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو “رئيساً” مؤقتا لتنضم إلى دول أخرى منها الولايات المتحدة.

وفي برلين، أوضحت مارتينا فيتز المتحدثة باسم الحكومة الألمانية في تغريدة على تويتر: “يجب أن يمنح للشعب الفنزويلي حق أن يقرر بحرية وفي أمان مستقبله. إذا لم تُعلن انتخابات في غضون ثمانية أيام، فسنكون مستعدين للاعتراف بخوان غوايدو الذي يقود مثل هذه العملية السياسية، كرئيسٍ بالوكالة”.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في إعلان رسمي بثه التلفزيون “إذا لم تتم الدعوة خلال ثمانية أيام إلى انتخابات نزيهة وحرة وشفافة في فنزويلا، فإن إسبانيا ستعترف بخوان غوايدو رئيساً” .

ثم تبعه الرئيس ايمانويل ماكرون الذي قال إن فرنسا “مستعدة للاعتراف بـ” غوايدو “رئيسا” لفنزويلا في حال عدم الدعوة إلى إجراء انتخابات “خلال 8 أيام

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