السينغال .. افتتاح جسر تأخر بناؤه نصف قرن

هبة بريس - وكالات

بعد نحو نصف قرن من بزوغ فكرته، قص الرئيس الغامبي آداما بارو ونظيره السنغالي ماكي سال، شريط افتتاح جسر يربط بين الضفتين الشمالية والجنوبية لنهر غامبيا، ويصل الدولتين الجارتين ببعضهما أكثر.

وقال الزعيم الغامبي لآلاف الأشخاص الذين احتشدوا لمشاهدة الافتتاح ومراسم الاحتفال هذا الأسبوع: “أمنيتنا في أن يقف الجسر من الآن فصاعدا رمزا للوحدة الغامبية السنغالية ورمزا للصداقة والمحبة”.

وعلى مدى سنوات، اضطر العديد من السنغاليين الذين يعيشون في العاصمة داكار وفي أجزاء أخرى من الشمال، إلى قيادة السيارات لساعات طويلة للتنقل حول غامبيا، أو الانتظار في طوابير طويلة حتى تصل العبارة إلى إقليم كازامانس جنوبي البلاد

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