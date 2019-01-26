اغتصاب متشردة مصابة بمرض السرطان بالسعيدية .. المديرية توضح

هبة بريس

باشرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السعيدية مجموعة من الأبحاث والتحريات للتحقق من الخبر الذي تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته بعض المنابر الإعلامية، والذي تحدث عن واقعة اغتصاب مفترضة لفتاة تم تقديمها على أنها تعاني من أعراض الخلل العقلي.

وأفاد بيان حقيقة للمديرية، أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة أكدت عدم تسجيل أية واقعة اعتداء جنسي أو اغتصاب جماعي لفتاة تبدو عليها علامات الخلل العقلي، كما تنفي مصالح الأمن الوطني، بشكل قاطع، الأخبار التي تم تداولها بخصوص توقيف عدة أشخاص على خلفية جريمة الاغتصاب المفترضة.

وذكر ذات البلاغ، أن المستشفى الإقليمي بالمدينة كان قد استقبل مؤخرا فتاة تعيش حالة التشرد وتعاني من التهابات خطيرة في جهازها التناسلي، قبل أن يتم تشخيص حالتها على أنها تعاني من مرض السرطان في مراحله المتقدمة، مشيرا الى أن مصالح الأمن الوطني استمعت للمعنية بالأمر التي نفت تعرضها لأي اعتداء جنسي أو اغتصاب جماعي، كما تمت مراجعة ملفها الطبي الذي أكد هذه الحقائق والمعطيات، قبل أن تسفر عمليات التشخيص عن تحديد هويتها الكاملة، حيث تبين أنها تشكل موضوع تصريح بالبحث لفائدة العائلة، تم تسجيله من طرف عائلتها لدى مصالح ولاية أمن مكناس في الرابع من شهر يناير الجاري.

وإذ تدحض مرة أخرى مصالح الأمن الوطني الادعاءات التي تحدثت عن اغتصاب الفتاة المريضة، يضيف البلاغ ذاته، فإنها تؤكد بأن المعنية بالأمر لازالت تخضع للعلاج العضوي والنفسي، وأنه تم إشعار عائلتها بتطورات القضية استجابة للتصريح بالاختفاء الذي كانت قد تقدمت به أمام مصالح الأمن بمدينة مكناس

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